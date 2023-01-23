『Cabelas 90s down vest カベラス グースダウンベスト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 18時 04分に出品され03月09日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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3000円～4999円 :200円引 5000円～9999円 :300円引 10000円～:500円引



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#古着屋ill



◾️商品詳細



グースダウンを使用した90年代のCABELASのダウンベストです。



秋、冬のコーデに欠かせないダウンベスト。

グースダウンを使用して保温性は抜群、

シンプルなデザインで使い勝手も抜群です。



ワインレッドで見た目にも暖かく、大人っぽく印象も与えてくれます。



【サイズ詳細 】（単位：cm）

平置き採寸

肩幅：

身幅：67

袖丈：

着丈：75



※多少の誤差は、ご容赦下さい。



【カラー】

ワインレッド



【状態】

使用感も汚れも無くまだまだ長く使用していただけます。





らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便変更になる場合があります。

ご希望かありましたら取引きメッセージにてお申し付けください。



商品の梱包、発送時に生じるたたみジワはご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Cabelas

90s

down

vest

カベラス

グースダウンベスト