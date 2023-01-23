『ショルダーバッグ バッグ Polo ID スエード ラージ ショルダー バッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 13時 53分に出品され03月14日 13時 53分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ショップ:POLO RALPH LAUREN，ポロ ラルフ ローレン

ブランド:POLO RALPH LAUREN，ポロ ラルフ ローレン

商品名:Polo ID スエード ラージ ショルダー バッグ

カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ

ブランド品番:WAPOBAG02V20122999

素材:Cow Leather 100%

原産国:中国

カラー:マルチ

サイズ:ONE

アドベンチャー、ロマンス、オプティミズムの感性にインスパイアされたPolo IDコレクションのひとつ。スエードを使用し、トーナルカラーのレザートリムをあしらったショルダーバッグ。収納力に優れた2つのコンパートメントを持つサドルシルエット、ストラップに施した中綿でわずかに膨らみを持たせたボンベのディテール、しなやかなスエードを内側に接合した構造で、さりげないエクエステリアンの感性を演出。仕上げにブラスプラークをあしらい、ヴィンテージのIDブレスレットを連想させるゴールドトーンのブラスハードウェアにシグネチャーのポニーのシルエットをカットアウト。

【実寸】

ONE:幅40.5 高さ35.5 厚み全体：3.5 重量(g)1000

T8 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

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