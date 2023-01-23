『★もんち様専用★ゴーシュ スムースジップアップ ブルゾン ブラック 2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 15時 43分に出品され03月25日 15時 43分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ～ご覧いただきありがとうございます～



※日中は仕事のため、ご返信やご連絡は夕方～夜になってしまいます。申し訳ございませんがご了承くださいませ。



＋出品商品＋



セレクトショップにて購入しました♪

ゴーシュのコットン100％のブルゾンです★



〇2回程着用しました。目立つ汚れはなく、キレイな状態だと思います。



〇やわらかいコットンで着心地がとてもよいです。



〇脇がゆったり目のお作りで見た目よりも腕通しが良く、

着用しやすいです。



〇ダブルジップ仕様です。



●サイズ表記：2（Mサイズくらい）

●定価：22,000円

●カラー：ブラック

●素材：綿100％

●サイズ：ゆき丈79㎝ 身幅48ｃｍ 着丈57ｃｍ



※ＵＳＥＤ品である旨ご理解の程お願いいたします。

※返品は承っておりません。ご了承くださいませ。



ヨリ yori ローヘン イエナ IENA

TOMORROWLAND トゥモローランド

ビームス BEAMS スピック＆スパン Spick&Span シップス SHIPS

ドゥロワー Drawer ユナイテッドアローズUNITED ARROWS エンフォルド enfold

サカイラック sacailuck ジャーナルスタンダード URBAN RESEARCHアーバンリサーチなどお好きな方に♪







カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ゴーシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★もんち様専用★ゴーシュ

スムースジップアップ

ブルゾン

ブラック

2