『タグ付き未使用✨ ニコールベニシッティ 中綿モッズコート ファーライナー レザー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 41分に出品され04月07日 10時 41分に終了予定です。即決価格は62,920円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◇状態

未使用タグ付きの商品です。

専用ハンガー付属です。



◇特徴

NICOLE BENISTI

ファーコート フォックスファー 裏地総ファー

ラムレザー 羊革

3way ファーライナー



◇カラー

ブラック 黒



◇素材

写真参照



◇ サイズ

表記:L



実寸:肩幅41cm、身幅50cm、着丈80cm、袖丈63cm



お手持ちの衣類・アイテムと比較して頂くとわかりやすいかと思います。

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい

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◇その他

カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。



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カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ タグ付き未使用✨

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