『Supreme Box Logo Hooded Sweatshirt Grey【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 13分に出品され03月06日 03時 13分に終了予定です。即決価格は20,044円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品詳細



【表記サイズ】



・M



【カラー】



・Ash Grey



【状態】



・2回着用したのみで状態は良好です。

紐を抜いてるので価格を下げています。



【備考】



Supreme Onlineで購入した



国内正規品です。



お探しの方はこの機会に



是非ご検討下さい。



カラー···グレー

柄・デザイン···刺繍

タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Box

Logo

Hooded

Sweatshirt

Grey