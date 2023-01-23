『極美品★レスポートサック★スヌーピー★ショルダーバッグ★スモールジェニー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 22分に出品され03月24日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】縦21、横23、マチ5.5㎝（素人採寸）



＊70周年限定モデル



コンパクトなサイズ感ですが、結構入る印象です。

使用機会がほぼなく、未使用に近い極美品です。

外側、内側ともに汚れや傷みもありません。



#レディース服・小物多数出品中です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品★レスポートサック★スヌーピー★ショルダーバッグ★スモールジェニー