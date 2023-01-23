『ジョジョの奇妙な冒険黄金の風 xVANSGIORNO GIOVANNA【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 19時 05分に出品され05月05日 19時 05分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

ジョジョの奇妙な冒険黄金の風 xVANS

GIORNO GIOVANNA



【サイズ】

28.0cm



【状態】

未使用

（商品の性質上、購入時より、縫製上のほつれ、細かい汚れや傷、シューズボックスのへこみなどがある場合がございます。）



【備品】

箱、紐あります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ジョジョ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ジョジョの奇妙な冒険黄金の風

xVANSGIORNO

GIOVANNA