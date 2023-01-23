『【希少コラボ】ケボズ×フリークスストア♤パイル アーチロゴ パーカー☆301【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 50分に出品され03月15日 11時 50分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明

ケボズ / Keboz

フリークスストア / FREAKS STORE コラボ

肉厚 パイル 刺繍 ビッグロゴ アーチロゴ パーカー ゆるだぼ ビッグシルエット





⚫︎サイズ

L



⚫︎実寸サイズ(平置き)



着丈→74

肩幅→65

身幅→68

袖丈→59



多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎カラー

紺 青 黄 / ネイビー ブルー イエロー



⚫︎素材

綿100％



⚫︎状態

☆USED

目立った汚れ、痛みなく状態良好です(^^ )





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管理番号G05301 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少コラボ】ケボズ×フリークスストア♤パイル

アーチロゴ

パーカー☆301