『【 美品 】アンティーク 陶器製 イルミネーション サンタ&スノーマン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 50分に出品され03月15日 11時 50分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンティーク・レトロな高さ約28㎝の陶器製クリスマス電池式イルミネーション機能付きサンタ&スノーマンの2セット(箱入り)です。



自宅保管のたいへん古いお品になります。数回飾っただけのお品です。どちらも高さ約28㎝程度あり飾ればインパクトがあります。陶器製の作りでイルミネーションのようにキラキラ輝きとても綺麗です。点灯動作確認のため各々単3電池3個必要になります。裏面にそれぞれ電池を入れ、ON／OFFのスイッチで操作します。クリスマスの雰囲気が盛り上がります。



【サンタ】

サイズ：15 × 16 × 27 ㎝（素人の採寸により誤差は了承ください。）

重さ ：1,136 g

素材 ：陶器製 点灯動作確認済み



【スノーマン】

サイズ：16 × 16 × 29 ㎝（素人の採寸により誤差は了承ください。）

重さ ：1,121 g

素材 ：陶器製 点灯動作確認済み

箱サイズ：35 × 18.5 × 31 ㎝

重さ ：373 g

付属 ：取扱説明書(英語)

箱はございます。(画像通りです)

(注)単3電池 × 3個 × 2セットご用意ください。



コメントなしのご購入OKです。



自己保管のたいへん古いお品です。大きく目立つようなものは見られませんでした。スノーマンの裏面接着の剥がれが一部ございます。ご了承ください。画像でご確認ください。素人の検品ですので見落としはご容赦ください。アンティーク・レトロな古いお品にご関心・ご理解いただける方にお願いします。現状をご了承いただける方にお願いします。

画像がすべてですのでご覧になりご判断ください。

( 部屋の明るさによって画像と実物の印象が変わる場合があります。ご了承ください。)

神経質な方・完璧をお求めの方はご購入をお控えください。



梱包には、細心の注意を払いますが、陶器製置物ため万一不具合が生じましても責任を負えません。補償がある場合には、コメントをいただき、直接配送先あるいは事務局にご連絡いただき補償をお受けください。あらかじめご了承ください。



自己保管していましたことにご理解いただける方にお願いします。



この商品は、他にも出品しております。販売終了後速やかに削除いたします。ご了承下さい。



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#アンティーク 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし