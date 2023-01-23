『Carhartt ジップパーカー 紫【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 37分に出品され03月07日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品の状態】

袖の部分がいたんでいます。左ポケットに購入時からシミがありクリーニングに出しましたが完全に取りきることは出来ませんでした。



1年前に古着屋で購入しましたが着なくなったため出品しました。





肩幅···55cm

身幅···61cm

袖丈···62cm

着丈···65cm







- ブランド: Carhartt

- 色: 紫

- 素材: コットン混紡

- フード: あり

- ポケット: 前面に2つのポケット



ご覧いただきありがとうございます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Carhartt

ジップパーカー 紫