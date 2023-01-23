『『ナノベース』 (S) ステンカラーコート 春秋 ミドル丈 シンプル 無地【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 08時 45分に出品され04月09日 08時 45分に終了予定です。即決価格は12,474円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚠︎︎1日5名様限定です。







【商品情報】nano BASE



◆サイズ（タグ表記）：S



カラー：画像参照



◆実寸（平置寸法）



着丈 【79㌢】

肩幅 【43㌢】

身幅 【50㌢】

袖丈 【60㌢】

裄丈 【78㌢】



厚さ：やや薄手-普通



⚠︎︎素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。





◆カラー：写真にてご確認ください！

（1枚目の写真が実物に近いです ♪）



⚠︎︎ 実際と多少異なる場合があります。







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sy2336 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 『ナノベース』

(S)

ステンカラーコート

春秋

ミドル丈

シンプル

無地