『【17】ネイルチップ / サイズオーダー制【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 11時 25分に出品され04月08日 11時 25分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※ サイズオーダー制ですので商品説明をお読みの上コメントからご注文ください ※

(サイズは画像にてご確認ください)



当店のデザインは

#リュンヌネイルデザイン一覧

から見れます！



【ご注文方法】

①ご希望のデザインのコメント欄へ

・ネイルチップ種類

・サイズ(例:右12345 左01234※親指から順に)

・オプション、おまとめ購入、その他要望等

をコメントしてください。

②専用ページを作成しますので内容をご確認の上

相違がございませんでしたらご購入お願いします。※3日以内にお支払いお願いします。3日過ぎた場合キャンセル扱いとさせていただきます。

③お支払い完了後、作成いたします。

④商品到着後、受取評価でお取引完了になります。



【ベース料金】3300円



【ネイルチップ種類】

・ショートオーバル

・ミディアムオーバル

・ショートバレリーナ

・ミディアムバレリーナ

・ロングバレリーナ

・ショートアーモンド

・ミディアムアーモンド

・ミディアムスクエア



【オプション】

・お急ぎ発送 翌日発送 ＋1500円

・パーツ変更 追加 ＋ パーツによって変動

・ストレート加工 ＋1本100円

(チップの根元をまっすぐに整えます※長さ短くなります)

・計測用チップ ＋1セット350円



【割引・特典】

・2点おまとめ購入 → 合計から200円割引

・3点以上おまとめ購入 → 合計から500円割引＋プレゼント付

・8000円以上ご購入 → 送料無料



【商品内容】

・ネイルチップ10本

・粘着グミ1セット

・ミニやすり

・キューティクルプッシャー



【配送方法】

配送は全て“らくらくメルカリ便”にて発送します。(計測用チップのみ普通郵便)

・1点ご購入 → 送料＋210円

・2点以上ご購入 → 送料＋450円



※注意事項などはプロフィールをご確認ください※



ご注文お待ちしております！



パールネイル / キラキラネイル / ワンホンネイル / 韓国ネイル / ニュアンスネイル / 量産型ネイル / 薔薇ネイル / y2k



部位···手



カラー···ホワイト系 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>ネイルケア>>>ネイルチップ・付け爪 商品の状態: 新品、未使用