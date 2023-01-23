『90s Levis 75409 ブラック ボアジャケット USA製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 46分に出品され03月20日 20時 46分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品

かなり珍しいモデルです。

Levis 75409-4858 デニム ボアジャケットです。

ブラックデニム。

Sサイズ。

カラーはブラックｘホワイト。



1990年代(90s)のlevis のボアジャケットです。

こちらのボアジャンは前立てにフラップが付く珍しいモデルでインディゴカラーは稀に古着屋さんでも見ますが黒デニムは希少です。



90sのnew vintage(ヴィンテージ)です。

球数の少ないデザインでリーバイスのタブがシルバータブです。珍しいので探されている方もいると思います。



渋谷のberberjin(ベルベルジン)で購入しました。



◆状態

目立った傷み汚れはございませんが、

古着慣れしている方でお願い致します。

◆生産国 USA製

◆色 ブラック

◆表記サイズ S

身幅60cm着丈65cm裄丈(ラグラン)86cm

(素人採寸の為、多少の誤差はご了承お願い致します。)



◆その他 返品、クレームのご対応は致しておりません。ご理解の程よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

Levis

75409

ブラック

ボアジャケット

USA製