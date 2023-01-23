『Galaxy Buds2 Pro ワイヤレスイヤホン| グラファイト 海外純正品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 23時 42分に出品され04月05日 23時 42分に終了予定です。即決価格は13,490円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|サムスン
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落札価格13490円
709 入札履歴
終了
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