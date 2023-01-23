『Galaxy Buds2 Pro ワイヤレスイヤホン| グラファイト 海外純正品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 23時 42分に出品され04月05日 23時 42分に終了予定です。即決価格は13,490円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 8806094511246

SAMSUNG Galaxy Buds2 Pro ワイヤレスイヤホン | グラファイト

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。

即購入、無言購入、大歓迎です！



【新品未開封】SAMSUNG Galaxy Buds2 Pro ワイヤレスイヤホン |

グラファイト 海外純正品の出品です。



【商品の基本情報】

商品名： Galaxy Buds2 Pro ワイヤレスイヤホン

色：グラファイト

型番： SM-R510NZAAKOO



【商品の状態】

新品未開封の商品です。



新品、未開封ですがあくまで個人保管になりますので神経質な方はご購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サムスン