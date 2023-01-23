『Bose QuietComfort Earbuds II ブラック 純正ケース付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 08時 23分に出品され04月19日 08時 23分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

Bose QuietComfort Earbuds II ブラックです。

画像にありますBose QuietComfort® Earbuds II Fabric Case Coverもお付けします。

1年弱使用していますが、純正ケースに入れ大切に使用していたので、大変綺麗な状態で、不具合等もなく使用できております。

使用頻度としては、仕事の日の昼休みに30〜40分程度日々使用しておりました。

別のイヤホンへ買い換えたため出品させて頂きました。

画像にある物で全てです。

中古商品の為、画像にて状態をご確認頂き、中古商品にご理解いただける方のみご購入下さい。

ご購入後の、キャンセル、返品、クレーム等はお受けできませんので、ご理解宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボーズ