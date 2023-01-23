『【激レア】ノースフェイス ジップパーカーリアビューフル NT12442【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 10時 07分に出品され04月14日 10時 07分に終了予定です。即決価格は10,046円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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当店ではカーハート、ディッキーズ、リーバイスをはじめとするデニムやワークパンツや

ポロラルフローレン、トミーヒルフィガー、ノーティカなどのスウェット、ニットセーター、

ナイキ、アディダス、スターター、NFL、MLB、NHL等のナイロンジャケットやジャージをデザインを厳選して多数取り揃えております＊

探しているアイテム等ありましたらお気軽にお問合せください^^



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#ルイースの古着屋



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●商品説明

・THE NORTH FACE/ノースフェイス

・ジップパーカー

メンズ

●サイズ

・Lサイズ



●実寸サイズ(平置き)

着丈→71cm

身幅→55cm

肩幅→52cm

袖丈→64cm



多少の誤差はご了承下さい。



●カラー

・カーキー



●状態

・致命的な汚れやダメージもなく、まだまだお使いいただける

比較的綺麗な状態です。



●注意事項

・検品は丁寧に行っておりますが、僅かの見落としがある場合もございます。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦ください。

・トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認ください。



●最後に

・皆様に、古着をもっと好きになっていただきたく思っております。

是非、この機会に運命の古着を見つけてくださいませ。



番号1722



カラー···グリーン



タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【激レア】ノースフェイス

ジップパーカーリアビューフル NT12442