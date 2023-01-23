『【未使用品】大島紬 着物 正絹 花柄 ヨコソ kimono A-1807【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 29分に出品され04月05日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 11980円→9980円

☆身長153〜163cmのやや細身から普通体型の方にご着用いただけるサイズ感☆



黒に近い濃紺の地に、デザイン化された赤のお花柄が織り出された、美しい大島紬の着物です。(着物のみの出品です)



#kimonolove紬着物 一覧はこちら



■素材：正絹(シルク)

■お色：黒に近い濃紺

■仕様：

・手縫い仕立て

・袷(あわせ：裏地付き)

・バチ衿仕立て

・証紙無し



■サイズ：

肩身丈約154cm(0)

裄丈約61.45cm(7)

袖丈約47cm

前幅約22.5cm

後幅約28cm

褄下約76cm



■商品の状態：

・仕付け糸付きの未着用品(裾の仕付け糸は外されている)のため、特に傷みは見られない

・個人保管品



★注意事項★

こちらは個人保管品です。可能な限り商品の状態を記載しておりますが、完品ではない事をご理解の上でご購入下さい。



★写真

写真は着用イメージです。着物のみの出品です。帯や小物は私物、または別売りです。



★色

ご使用のスマホやパソコンの機種、性能によって実物と違う見え方になる場合がございます。色味やイメージ違いの返品はお受けできません。



★におい

発送前にオゾン消臭を行っておりますが、商品によって樟脳など中古品特有のにおいやオゾンのにおいが残っている場合がございます。においに関しては記載しておりません。



★お値引き

おまとめで送料が浮いた場合のみ対応致します。

交渉中でも先に購入された方を優先致します。即購入大歓迎！



★発送

小さく畳んで発送致しますので、シワが寄る可能性がありますことをご了承下さい。



★他にも着物や和装小物を多数出品中。#kimonolove ←をタップ！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【未使用品】大島紬

着物

正絹

花柄

ヨコソ

kimono

A-1807