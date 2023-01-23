『【未使用品】大島紬 着物 正絹 花柄 ヨコソ kimono A-1807【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 29分に出品され04月05日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
オリーブグリーン 花柄 着物
¥ 12500
⭐️しつけ付き 未使用 江戸小紋⭐️ 鮫 刺繍一つ紋 カーキ色 緑
¥ 8190
西陣織 京袋帯 鳳凰 金糸 未仕立て 六通 正絹 着物 RO-1242
¥ 8424
Kaos がま口のお財布 西陣織
¥ 7020
【未使用】本場真綿絢結城紬 無形文化財 検査合格証
¥ 14900
枝垂れ桜と蝶 振袖フルセット 成人式前撮り 長襦袢半衿はつきません
¥ 20298
正絹 袋帯 六通柄 西陣洛陽織物謹製 菱花 大雪輪図案 薄黄色地 極上 逸品
¥ 11500
未着用 未仕立て 袋帯 百合 リーフ 流線 グラデーション 着物 112a d
¥ 13200
⑩【金駒刺繍 金彩 振袖】振り袖 豪華 大きなサイズ164cm 広衿 袷 古典柄
¥ 12870
2613★40㎝幅★ 裄丈〜約75㎝まで★涼しい高級綿紅梅★日本製★
¥ 9516
半幅帯 正絹 リバーシブル 結城紬
¥ 8424
Y1818◇美品 正絹 高島屋謹製 手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 12350
はせこ様専用 4.6 松阪木綿 反物 みいと織 正あい染め
¥ 12350
D205 振袖 花模様 白地 正絹 着物 袷 美品
¥ 9360
付下げ＊袷着物 綸子 刺繍 吉祥 宝尽くし ベージュ 正絹 外出着＊8SC1
¥ 10855
南風原花織 ロートン織 半幅帯 手織り 丸正織物 新品 未使用 タグ付き
¥ 21450
七五三着物セット一式（７才女子）箱なし
¥ 12500
【美品 正絹お振袖 7点フルセット Mサイズ モカブラウン 豪華】
¥ 28560
落札価格7706円
905 入札履歴
終了
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