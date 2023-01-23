『Timberland 黒 レザー チェック柄 ブーツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 22時 28分に出品され03月19日 22時 28分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 割と美品の状態になります。

あまり履いていないです。



サイズは8 1/2です。









ブランドの信頼性】

Timberlandは、耐久性とスタイルを兼ね備えた高品質なブーツで知られています。アウトドアや日常使いに最適です。



【デザインの特徴】

黒のレザーにチェック柄の襟がアクセントとなり、カジュアルなスタイルにぴったりです。どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。



【快適な履き心地】

ラバーソールがしっかりとしたグリップを提供し、歩行時の安定性を向上させます。長時間の使用でも快適さを保ちます。



- ブランド: Timberland

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: チェック柄の襟

- ソール: ラバーソール



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Timberland

黒

レザー

チェック柄

ブーツ