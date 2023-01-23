『遊戯王OCG 遊戯王 青眼の究極霊竜 日版 25thシークレット 1枚【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 03分に出品され03月24日 12時 03分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品について】

遊戯王OCG 遊戯王 青眼の究極霊竜 日版 25thシークレット 1枚



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即購入OKです。



【その他】

すり替え防止のため返品・返金はいかなる場合も不可となります。

初期傷など極端に神経質な方はご購入をお控え下さい。

ノンクレーム・ノンリターンをお願いします。



【ご入金について】

ご購入24時間以内にお願いいたします。



【梱包について】

輸送時の破損が無いようにローダなどで水塗れ・折れ対策を致します。



検）クォーターセンチュリーシークレットレア 青眼デッキパーツ

青き眼の光臨

種別...シングルカード

カード種別...モンスターカード 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 新品、未使用