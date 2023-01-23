『アディクトクローズ HORSEHIDE CHELSEA BOOTS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 16時 07分に出品され03月15日 16時 07分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アディクトクローズ HORSEHIDE CHELSEA BOOTS





ブラウンからブラックに染め直ししています



本体とインソールのみ

箱はありません





サイズ 8

約26cm前後





ADDICT BOOTSの最もスタンダードな不型ST LASTを使用したホースハイドチェルシーブーツ

ラギッドなホースハイドの質感表情と、サイドゴアデザインのスマートさのバランス、一般的なチェルシーブーツに比べ厚みのあるソールを付けることにより、洗練されたスタイルを演出しながらも、ハードさとプロダクトとしての重みも備えています

革は北米産の原皮を使い、オリジナルレシピで作成

染料仕上げのホースハイドを採用し、独特の質感と色ムラが楽しめます

フィット感、歩行性を高めるレザーインソールが付属、使用により革が伸びた後に特に役立ちます

レザーライニング仕様

5インチハイト Dワイズ

グッドイヤーウェルテッド製法

VIBRAM#269ソール

ウェルトシングルステッチ

素材：ホースハイド

裏地：カウハイド



染料仕上げの革に関して、通常の顔料仕上げの革に比べ傷や色ムラ、パーツごとの色の差が目立つ場合がありま

す

しかしこれはデザインコンセプトの基採用されたもので、その雰囲気を含めて楽しんでいただくよう意図されています

馬革は牛革に比べ々傷が多く、どうしても小さな傷は製品に入ってしまいます

これも馬革のブーツの特徴としてあらかじめご了承ください

馬革はシボなど革の表情が個体により差があります。デザインにより意図的に差を出していますのであらかじめご了承ください



付属品: インソール

箱: なし

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ アディクトクローズ

HORSEHIDE

CHELSEA

BOOTS