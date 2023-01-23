『美品 supreme string waist bag【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 22分に出品され03月30日 06時 22分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

2021年SS オンライン購入しました。

短時間を数回、使用しています。

中古品となりますのでご理解頂いてご購入お願いします。



目立つ傷、汚れなどはありませんので、状態は綺麗です。



タグが残っていますので、一緒にお付けします。

一番お安い方法にて発送します。





シュプリーム

supreme

supreme バック

supreme ウエストバック

supreme 鞄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 supreme



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