『未使用 NEWERA ロサンゼルス キャップ 蜘蛛 ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 33分に出品され03月28日 07時 33分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品名

NEWERA LOS ANGELES DODGERS 9FORTY A-FRAME SNAPBACK CAP

ニューエラ ロサンゼルス ドジャース

キャップ



★カラー

ブラウン(ボディ)

ホワイト(ロゴ)

ブラック(スパイダー刺繍)

グレー(つば裏)



★サイズ

7 4/3 61.5㎝



★特徴

蜘蛛の刺繍をキャップに落とし込んだ海外限定ニューエラキャップ。

スパイダーマン好きにもオススメ。



オーストラリアのニューエラで購入



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★状態

試着のみ ジャンルは未使用に近いとなってますが試着のみなので 新品とほぼ変わりません。





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○梱包・発送方法○



らくらくメルカリ便での匿名発送です。

簡易包装なので神経質な方ご遠慮ください。





○確認事項○



※コメントなし即購入OKです。



※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。



形···ベースボール

カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ニューエラ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 未使用 NEWERA

ロサンゼルス キャップ 蜘蛛 ブラウン