『灼熱の火霊使いヒータ 20th【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 28分に出品され04月01日 06時 28分に終了予定です。即決価格は16,675円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 特に傷はありません。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし