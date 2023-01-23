『MOORER BRETT-SH 50 アスファルト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 12時 32分に出品され05月06日 12時 32分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MOORER

BRETT-SH(セミシャイニーナイロン)



◼️色 : アスファルト

(黒にも見えますが、光の加減でダーク

グレーにも見える絶妙な色です)

◼️サイズ : 50

着丈：63cm 肩幅：50cm

身幅：55cm 袖丈：63cm

◼️素材

表地：ナイロン100％

裏地：ナイロン100％

詰物：ダウン95% フェザー5%

◼️状態 : 新品、未使用 タグ付き

ハンガー、ガーメント付属



・フードはジップにて着脱可能

・前面ファスナーはダブルジップ

・当方178cm/68㎏ですが、ぴったりな

サイズ感です

・出番がないため出品します



○ご不明な点などございましたら、

お気軽にお問い合わせください。





アイテム説明

オーセンティックなダウンキルティングで表現された、ムーレーを代表するフード付きダウンジャケット「BRETT（ブレット）」。本作は高い防水性を誇るACQUAシリーズで、「撥水性あり」対応モデルとなっています。着丈はやや短めで、最高品質のプルミュールダウンをたっぷりと充填しつつも、着膨れしないコンパクトなシルエットが魅力的な仕上がり。フードはジップにより着脱可能なのでスタイリングも自在。また袖口はリブ仕様、ライニングにはジップポケットも装備するなどディテールへのこだわりも光ります。エレガントでありながら優れた機能美。ラグジュアリーダウンの第一人者としてのブランドの矜持を存分にご堪能いただける名作です。



【「ACQUA」シリーズについて】

撥水加工や透湿防水加工を施した様々な高機能ファブリックを採用したシリーズ。内側のラベルに記載された「傘マーク」の数が3段階の防耐水性を示すという設定で、傘1つは撥水性あり、傘2つは防水性あり、傘3つでヒートシームシールを備えた100%防水仕様、となっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ムーレー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MOORER BRETT-SH

50 アスファルト