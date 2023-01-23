『AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG KNICKS ニックス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 30分に出品され04月09日 04時 30分に終了予定です。即決価格は20,976円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG

"KNICKS" ニックス

2013年製

サイズ 28cm

箱あり 黒タグなし 元々変え紐なし

中古品です。



品番 555088-407



スニーカー好きの友人から発売当時に新品の状態で購入しました。

購入当時に5回程履きました。

その後ジップロックにシリカゲルを入れて保管してました。

履く機会がないので出品しました。



箱に少しダメージがあります。(写真19)

中の包み紙に破れがあります。(写真16)

黒タグは購入時にはあったのですが無くしてしまったのでございません。



目立った傷や汚れはありませんが、5回程履いた中古品ですので履きジワや多少の使用感がございますので写真をよくご確認の上ご検討いただけたらと思います。



購入後のキャンセルや返品等受け付けておりません。



自宅長期保管の商品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。





メインカラー···オレンジ,ブルー,ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AIR

JORDAN

1

RETRO

HIGH

OG

KNICKS

ニックス