『AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG KNICKS ニックス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 30分に出品され04月09日 04時 30分に終了予定です。即決価格は20,976円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|ナイキ
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落札価格20976円
140 入札履歴
終了
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