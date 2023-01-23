『パジャマムーン コットカバー リューニョン柄【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 09時 21分に出品され04月01日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パジャマムーンコットカバー リューニョン柄

新品未使用



商品詳細



使い込むほど風合いが増す倉敷帆布で丁寧に縫製された

寝袋を覆うコットカバー

レイアウトに合わせたコーディネートが楽しめます



コットカバーとしてだけではなくピクニック時のレジャーシートとして等

使用方法は様々です。



裏生地は撥水生地を使用していて、少し濡れた芝生の上でも



ご使用いただけます。また、柄によって裏側の生地の色が違うので



いろいろな場所で活躍できます。



『オススメ使用方法』



・ソファーカバー



・車の後部座席カバー



・コットカバー



・公園でのシートがわりに



・運動会や行事ごとのシートに



付属品ケース

素材コットン100パーセント / 表面 プリント帆布/ 裏面 撥水倉敷帆布

サイズ200cm×110cm

重量(ケースを除く）1000g 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ パジャマムーン

コットカバー

リューニョン柄