『archive DIESEL デニム 00s y2k グランジ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 10時 15分に出品され03月23日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,229円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 archiveのDIESELのデニムです色落ちかっこよすぎます。なかなかないです

ほぼ履いてないのでまだパキパキです。





w32でこの太さ、この色落ちだと現行だと5万以上します。

是非



総丈95cm

股上29cm

股下72cm



値下げ⭕️

即購入⭕️





デザイナーズ Acne Studios Rick Owens

DRIES VAN NOTEN PRADA OUR LEGACY 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

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