『美品 ami alexandre mattiussi×Ron Hermanニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 46分に出品され03月20日 20時 46分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大阪にあるRon Hermanの店舗でご購入した、ami alexandre mattiussi × Ron Hermanのニットになります。



サイズ感は、細めです。

汚れ、ほつれや穴あきもなく美品なので、まだまだ着ていただけます。



色：オフホワイト



サイズ：XS

着丈56 肩幅42 身幅43.5 袖丈66





#amialexandremattiussi #RonHerman #knit #アミアレクサンドルマテュッシ #ロンハーマン #ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アミアレクサンドルマテュッシ カラー: ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

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Hermanニット