『土屋鞄 レザートートバッグ 茶色 本革【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 14時 30分に出品され03月14日 14時 30分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げできません。すみません。



【商品】

ブランド…土屋鞄 土屋カバン

カラー...ブラウン、ブラック

サイズ…幅(側面)44cm、(上部平置き)52cm

高さ32cm

マチ13.5cm

ハンドル高さ23cm

素材...本革、レザー

特徴...マチあり

ビジネス

トートバック、トートバッグ

内部ポケット付き



【商品説明】

内側布生地に汚れが少しあり、使用感もありますが、レザーの状態は良いと思います。





7710U2710 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 土屋鞄

レザートートバッグ

茶色

本革