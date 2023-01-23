『Off-White モナリザ 長袖シャツ 赤【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 52分に出品され04月05日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Off-Whiteは、ストリートウェアのトレンドをリードするブランドであり、そのユニークなデザインは多くのファッション愛好者に支持されています。



- 色: 赤

- デザイン: 長袖シャツ

- プリント: 前面にテキストと画像

- プリント: 背面にモナリザの画像

- ブランド: Off-White

- ロゴ: Off-Whiteのサイン風ロゴ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Off-White

モナリザ

長袖シャツ

赤