『定番人気 ジミーチュウ ピムリコ スタースタッズ レザートートバッグ 大容量 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 24分に出品され03月19日 08時 24分に終了予定です。即決価格は12,753円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品内容

定番人気 JIMMY CHOO ジミーチュウ ピムリコ 星 スタースタッズ レザートートバッグ A4収納可能 大容量 黒 ブラック



こちらは古物商で購入し真贋済のた正規品です。



◆商品詳細

〇サイズ

縦 28㎝

横 38㎝（底面）

55㎝（上部）

マチ 20㎝

ショルダーストラップ 1cm(調節可能 不可)



採寸は若干の誤差がある場合がございますがなにとぞご了承願います。



〇カラー

ブラック／黒



〇素材

レザー



◆商品状態

角スレの補修跡、若干の型くずれがあります。



その他中古相応の使用感やスレなどはありますが目立つキズや汚れはありません。

内側も特に汚れなどなく綺麗な状態です。



詳細は写真でご確認いただきご購入をお願いします。



当方喫煙者やペットはおりませんのでご安心ください。



以上、その他で気になる点等ございましたらご購入前にお気軽にお問い合わせください。



管理番号：



カラー...ブラック



素材...本革



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジミーチュウ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 定番人気

ジミーチュウ

ピムリコ

スタースタッズ

レザートートバッグ

大容量

黒