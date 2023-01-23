『New Balance M990BL2 US9(27.0cm)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 17時 40分に出品され03月11日 17時 40分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】

New Balance M990BL2



Made in U.S.A.

サイズ:27cm

色:ブラック

width:D



ニューバランスオンラインストアで購入し、ストックしていたものです。



新品です。タグも付いております。



※購入後の返品、返金等には対応しておりません。予めご了承ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ New

Balance

M990BL2

US9(27.0cm)