『プラダ ショルダーバッグ クロスボディ 斜め掛け ナイロン ロゴプレート 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 46分に出品され04月17日 19時 46分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明

プラダ

PRADA

ショルダーバッグ

ワンショルダー

ファスナー

2way

クロスボディ

斜め掛け

肩掛け

ロゴプレート

サコッシュ

ポーチ

カメラバッグ

黒 ブラック

テスートナイロン

ナイロン

希少 レア

完売品 高級感

定番 人気

ゴールド

ヴィンテージ

ビンテージ

レトロ

レディース

メンズ

ユニセックス

バッグ

鞄



■付属品

なし



■サイズ（約 cm）

縦:20

横:21

ストラップ:135（調整可能）



平置き実寸。

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



■状態

一般的な中古品の使用感やダメージはありますが、大きなダメージなどはあまりなく、問題なく使用可能です。

おおまかな状態やダメージ等写真で必ずご確認ください。その他微細な汚れ等の見落としはご容赦ください。



状態判断は主観です。

あくまで中古品ですので中古品にご理解のない方、神経質な方は購入をお控えください。



■カラー

黒 ブラック

※ 写真やご覧いただく環境によって異なる色合いに見える可能性がございます。



■素材

ナイロン



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



■その他

他販路でも販売中のため、早期に終了する可能性もございます。



■管理番号

329081-m79 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ

ショルダーバッグ

クロスボディ

斜め掛け

ナイロン

ロゴプレート

黒