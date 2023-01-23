『lapu-lapu かごバッグ ファー付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 29分に出品され03月03日 21時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材】

このかごバッグは、ファーとバスケットウィービングの組み合わせです。

【機能性】

内側にはブラウンの布地が使用されており、結ぶことができます。ファスナー付きポケットも備えているため、収納力と利便性に優れています。



- 素材: リアルラビットファーとバスケットウィービング

- ハンドル: レザー製のハンドル

- デザイン: 丸みを帯びた形状

- 内側: ブラウンの布地、ファスナー付きポケットあり

保存袋付き



幅25cm×高さ15cm

奥行18.5cm

(口: 17×10.5cm)

※素人採寸の為誤差はご了承下さい



エバゴス好きな方、ナチュラン好きな方いかがですか？



カゴなのにファーという異素材使いで、これからの季節にピッタリです。気に入って使っていましたが服のテイストが変わったため出品します。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラプラプ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ lapu-lapu



かごバッグ ファー付き