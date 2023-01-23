『＜6(ROKU)＞チェックジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 42分に出品され03月26日 04時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6(ROKU)のチェック柄のジャケットです。

チェックがアクセントになる、おしゃれなジャケットですがライフスタイルに合わず、出番が少ないので出品します。





●サイズ：タグ表記 38サイズ

肩幅 43cm

身幅 50cm

着丈 67.5cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

平置きで測っています。



●素材：

表地 ポリエステル59%

キュプラ29%

麻12%

ハリのある素材感です。柔らかくないです。

麻の夏のような感触は感じません。





●状態：

2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

喫煙、ペットなし



ユナイテッドアローズ

UNITED ARROWS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ＜6(ROKU)＞チェックジャケット