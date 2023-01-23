『未使用◎russetデニムプリントビッグトートバッグ ラシット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 21時 46分に出品され04月15日 21時 46分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 russet

デニムプリントビッグトートバッグ(CE-826)

¥25,300



未使用です。



サイズ（約）H30×W47×D15(cm)



商品説明

◆DENIM PRINT BIG TOTE BAG(CE-826)◆毎年人気のデニムプリントが今年も登場！今年のシリーズでは、裏地に消臭+制菌に優れた効果を発揮する制菌加工を施した素材を使用しており、細菌の増殖を抑制してくれる、今ならではの機能をプラスしました。ナイロン素材にブルー系のデニムプリントを施し、ホワイトのレザーと合わせることでさわやかな印象を演出できます。デニムと違って軽く、色落ちがしづらいところも、このシリーズの大きな特徴。荷物の多い日や、お稽古、ママバッグなどに使えるビッグトートは、デザインを控えめにし、デニムプリントの風合いを存分に活かしたアイテムです。生地の切り替えやハンドルのつけ方など、シンプルながらもこなれた印象を演出できるシルエットに。荷物が少ない日などは、サイドを折り込むとすっきりとしたシルエットになり、違った雰囲気でコーディネートしていただけます。＜ポケット＞・外装ポケット：ファスナーポケット×1・内装ポケット：オープンポケット×2、ファスナーポケット×1＜カラー表記＞インディゴブルー・・・Denim【DEOFACTORとは】高橋練染株式会社が開発した独自の制菌作用+防臭（*1）により、衣服や繊維製品に付着する有害物を分解し抑制する生地加工技術。素材を選ばず、風合いを保ちながら快適な肌さわりを実現できることが魅力です。細菌の増殖を抑制し、細菌数を軽減させる「制菌」が可能で、様々な細菌を減少させることが実証されています。





即購入歓迎です。

すり替え防止の為、 返品は不可とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラシット

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