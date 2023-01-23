『montbell puffer jacke ライトダウンパーカー 00s Y2K【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 30分に出品され03月12日 04時 30分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品番号：S39-60⑩







メンズ アウター









【 ブランド名（メーカー） 】

montbell

モンベル





1101315







【 表記サイズ 】

JAPAN M

U.S.A S

EUROPE S















【 平置き採寸（cm） 】

身幅 56

肩幅 46

袖丈 64

身丈 65





※必ず採寸値をご確認ください※









【 素材 】

表地 ナイロン 100%

裏地 ナイロン 100%

中綿 ダウン 90%

フェザー 10%













【 デザイン・特徴 】

カラー：モスグリーン オリーブグリーン 深緑

※ ⭐️の付いたお写真が1番実物に近いお色味です。



裏地：あり



生地の厚さ：やや厚手



質感：ふんわり柔らかい。表面はややシャカシャカしている



透け感：なし



伸縮性・ストレッチ：なし



ポケット：外2つ 内2つ



その他：ライトアルパインダウンパーカー ダウンジャケット パーカー フーディー 軽量 コンパクト あったか 収納袋あり Y2K 00s 90s











【 状態ランク 】

B



前身ごろに極小さな穴空きみられます。

その他目立った汚れや傷はなくまだまだご使用いただけます^ ^

※ 右ポケットのファスナーチャーム欠品しています。







【N】未使用

【S】未使用に近い

【A】目立った傷や汚れがない

【B】若干の傷・汚れなどがある

【C】傷・汚れなどがある

【D】かなり使用感があり傷・汚れなどが目立つ











他にも多数出品しています♪のぞいてみてね。











※プロフィールを必ずご確認下さい※



カラー···グリーン

素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ montbell

puffer

jacke

ライトダウンパーカー

00s

Y2K