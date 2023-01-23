『stussy バックパック 激レア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 45分に出品され03月13日 00時 45分に終了予定です。即決価格は22,908円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ステューシー リュック

海外モデル 日本未発売

オールドステューシー マジレア



90年代のビンテージ物となります。

当時来日していた英語の教師が自国に帰った際に無理を言って買ってきて貰った物です。



stussyがニューヨーク ロサンゼルス 東京 ロンドンの4都市をメインに展開していた時代の物です。



海外サイトでは日本円で6～7万で取り引きされているようです。



しっかりした素材でフロントと腰もアタッチメントで身体に固定出来ます。

腰のパーツは外して単品ウエストポーチとしても使える2ウェイモデルです。

普段使いから登山、バイカー、その他いろいろ重宝するかと思います。



購入後は4～5回位の使用と記憶しておりますが古い物なので「やや傷や汚れあり」とさせて頂きます。

写真で確認して頂ければ分かるかと思いますが状態かなり綺麗です。



お好きな方、いかがでしょうか？





カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ stussy



バックパック

激レア