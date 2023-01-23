『【新品】トミーヒルフィガー コラボ ミッフィ フーディ パーカー ホワイト L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 09分に出品され03月23日 11時 09分に終了予定です。即決価格は16,882円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



2024年アメリカにて購入しました

トミーヒルフィガー ミッフィーコラボ

長袖フーディ パーカー ♪

大人気の完売品です。

超レアなお品となります。



☆★☆★☆★☆★1点のみ☆★☆★☆★



● カラー 白



● サイズ L

ユニセックスでお召しいただけます☆(^。^)



着丈 83cm



身幅 64cm



袖丈 62cm



肩幅 57cm



ミッフィー刺繍がちりばめられた愛嬌たっぷりのパーカー。

裾リブ部分はトリコロールカラーのアクセントをつけています。



アイコニックなデザインでおしゃれ！

マストハブアイテムです♡



生地は上質なコットン素材

裏起毛ではありませんので真夏以外なら着用できます♡

肌触りもとても良いです。

また、しっかりとしていて厚みがありますので、一枚で着てもサマになります。



長袖ですので、羽織ったりしても良いと思います。



✳︎☆✳︎☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎日本 アメリカでも完売していて大変入手困難ですので

この機会にぜひどうぞ！⭐︎⭐︎☆✳︎☆⭐︎☆✳︎☆



どうぞよろしくお願い致します。



#トレーナー



#男女兼用

#ユニセックス

#トミーヒルフィガー

#トミー

#TommyHilfiger





新品未使用

タグ付き



柄・デザイン···刺繍



カラー···ホワイト



袖丈···長袖



タイプ···プルオーバー





【ブランドの特徴】

Miffy Hilfigerは、人気のキャラクター「ミッフィー」とファッションブランド「ヒルフィガー」のコラボレーションアイテムです。ユニークなデザインが特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【デザインと快適さ】

ホワイトのフード付きパーカーは、シンプルながらも目を引くロゴプリントが施されています。ストライプデザインの袖口がアクセントとなり、スタイリッシュな印象を与えます。



【着こなしの幅】

このパーカーは、カジュアルな日常着としてだけでなく、レイヤリングアイテムとしても活躍します。様々なスタイルに合わせやすく、季節を問わず着用可能です。



- ブランド: Miffy Hilfiger

- 色: ホワイト

- デザイン: フード付きパーカー

- 特徴: ロゴプリント

- 袖口: ストライプデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品】トミーヒルフィガー コラボ ミッフィ フーディ パーカー

ホワイト

L