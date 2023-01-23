『ダントン DANTON ジャケット ホワイトデニム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 44分に出品され03月09日 07時 44分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダントンのデニムジャケット白。

サイズは40。身長170くらいが丁度。程よくゆったりした身幅。

柔らかめのデニム素材と白すぎない風合い。

貰い物ですが着ていないのでほぼ未使用です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダントン DANTON

ジャケット ホワイトデニム