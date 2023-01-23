『【KIOSQUE CC購入】This Uniform サングラス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 20時 19分に出品され05月01日 20時 19分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: This Uniform ディスユニフォーム

- 色: レッド

- サイズ: フリー

- 付属品: 布ケース

- スタイル: モダン



ご覧いただきありがとうございます。

実は夏より日差しが強い冬こそ、

サングラスが必須。

オールシーズン活躍してくれます。





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レンズカラー···レッド



フレームカラー···グリーン



フレームカラー···レッド



レンズ特徴···カラーレンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アキラ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【KIOSQUE

CC購入】This

Uniform

サングラス