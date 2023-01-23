『遊戯王 セレクション5 SELECTION5 未開封美品 シュリンク付き 16箱【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 06時 15分に出品され04月12日 06時 15分に終了予定です。即決価格は34,755円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】



遊戯王 セレクション5 SELECTION5 新品 未開封保存品 シュリンク付き 16箱セット 断捨離 売り切り終了



遊戯王25周年記念も終盤に近づいておりますので価格が高騰しており現在再注目されております。

購入当初から永らく大切に保管して来ましたが年末に近づき今回断捨離に伴うコレクション整理の為、全て出品させて頂きます。

売り切り終了となりますので今後同品の出品は御座いません。

御求めの方は是非今回の機会に御検討頂ければ幸いで御座います。







【注意事項】

商品の購入を御検討頂く前にトラブル防止の為、必ずプロフィールを御覧下さい。

取引における注意事項の他購入者様へ限定特典も御用意させて頂きます。





【発送・梱包】

商品はゆうパックで発送させて頂きます。

追跡番号が付き御届け日時も指定出来ますので購入者様の御都合に対応させて頂きます。

商品発送後の配達業者側の事故・紛失・破損等に関しましては当方側で返金・返品は致し兼ねます。

商品発送は直接郵便局窓口で行いますので土日・祝日の休日期間を含んだ場合や当方側の勤務の都合上により発送が遅くなる場合が御座いますので予め御了承下さいます様お願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 新品、未使用