『50s MA-1 復刻【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 23時 52分に出品され04月16日 23時 52分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 金欠のため出品です。

詳細は不明ですがモデルの中田圭祐さんが着用されてるものと同じ形、同じデザインかと思われます。状態も悪くないです。

着丈:61cm(襟含まない) 肩幅:50cm 身幅:56cm



ボンバージャケット ブルゾン アウター

アメリカ軍 usa 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s

MA-1

復刻