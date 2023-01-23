『STUNNING LURE テーラーポンチョコート ベージュ 1【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 00時 08分に出品され03月07日 00時 08分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ベージュ

サイズ 1

カラー···ベージュ



2回ほどの着用です

※梱包によるシワはご容赦ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スタニングルアー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ STUNNING

LURE

テーラーポンチョコート

ベージュ

1