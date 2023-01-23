『希少限定品★adidas CHILE62 黒✕金 上下 セットアップ サイズM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 12分に出品され03月11日 01時 12分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 希少限定品★adidas CHILE62 黒✕金 トレフォイルロゴ刺繍 3本線 上下 セットアップ ジップアップパーカー ジャケット サイズM



（平置き採寸）

【上着】

肩幅45

身幅53

着丈63



【パンツ】

ウエスト 34

股上 28

総丈 101

素人採寸にご理解お願いします





中古品になります



洗って出品しています



※写真での状態確認お願いいたします













光沢感のあるレザーに似せたような素材です！



なかなか希少な見かけない物です！



セットアップで揃ってるのもかなり珍しいと思います！



ユニセックスでも着用可能だと思います













※折り畳んで圧縮して発送致します



※中古品、古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します





希少 日本未発売 ヨーロッパ限定 00s ヴィンテージ オールド トラックジャケット ジャージ 常田大希着用 トレフォイル 刺繍ロゴ 万国旗タグ





カラー...ゴールド



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少限定品★adidas

CHILE62

黒✕金

上下

セットアップ

サイズM