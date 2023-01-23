『TaylorMade SIM フェアウェイウッド 15度【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 08時 29分に出品され04月25日 08時 29分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能チタンヘッド】

SIMモデルは、チタン素材を使用した高性能ヘッドを搭載。軽量でありながら、強度と耐久性を兼ね備えています。



【アスリート向けデザイン】

アスリート向けのヘッド形状により、操作性が向上。正確なショットを実現します。



【15度のロフト角】

15度のロフト角は、距離を稼ぎつつ、打ち出し角を最適化。フェアウェイからのプレーに最適です。



- モデル: SIM

- 素材: チタン

- ロフト角: 15度

- タイプ: フェアウェイウッド

- ヘッド形状: アスリート向けデザイン

- ソールデザイン: ストライプパターン



ヘッドカバー付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし