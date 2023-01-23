『MONCLER 黒 ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 11分に出品され03月16日 15時 11分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

MONCLERは高品質なダウンジャケットで知られ、寒い季節に最適な保温性を提供します。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒のデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能性】

ダウン入りで軽量ながらも高い保温性を持ち、寒い日でも快適に過ごせます。



- ブランド: MONCLER

- 色: 黒

- 素材: ダウン入り

- タグ: MONCLER

- 洗濯表示: 洗濯注意表示あり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

黒

ダウンジャケット