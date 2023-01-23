『todayful Boa Bonding Coat トゥデイフル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 14時 02分に出品され04月12日 14時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 todayful トゥデイフル

Boa Bonding Coat



⚠️プライスタグは取りましたが未使用品になります

定価:￥28600

カラー: CAMEL

サイズ:38(着丈:約114cmバスト:約130cm)



自宅保管の為、ご理解頂ける方のみご購入下さい！

ハンガーは付きません



お値下げ❌ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: トゥデイフル

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