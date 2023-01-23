『美品DANTON ノーカラージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 10時 32分に出品され03月05日 10時 32分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vネックなのでスッキリ着用できます。

ゆったりした感じです。



色 薄いベージュ

サイズ 38

着丈 67

身幅 57



素材 WOOL 79％

ポリエステル 21％

殆ど着用なしで、クリーニング済みです。

この冬にいかがですか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品DANTON

ノーカラージャケット