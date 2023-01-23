『モーティブ MOTIVE 1ST デニムジャケット Gジャン 赤耳 L 大きめ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 22時 13分に出品され04月15日 22時 13分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モーティブ

MOTIVE

1ST

1st

デニムジャケット

Gジャン

大きめ

ユルダボ

ユニセックス

男女兼用

アカミミ

赤耳

セルビッチ



XL



日本サイズ2XL～3XL程度











管理No.4



デニムカラー...ブルー



肩幅...55cm

身幅...58cm

袖丈...61cm

着丈...71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モーティブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モーティブ

MOTIVE

1ST

デニムジャケット

Gジャン

赤耳

L

大きめ